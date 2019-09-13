Вальверде рассказал, когда Месси восстановится после травмы
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что капитан команды Лионель Месси, вероятно, не сможет участвовать в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Об этом сообщает Goal.
"Я не врач, но мы решили действовать осторожнее.
Не могу точно сказать, когда Месси вернется. Возможно, во вторник или позже. Не хочу никого обнадеживать.
Потеря Месси всегда заметна. Надеемся на Гризманна, он забил несколько голов", - сказал Вальверде.
Завтра, 14 сентября, "Барселона" сыграет с "Валенсией" в рамках 4-го тура Примеры. Встреча состоится на "Камп Ноу" и начнется в 22:00 (мск).
Матч группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" пройдет 17 сентября.
Напомним, что аргентинец травмировался в начале августа. Изначально ожидалось, что он вернётся в строй через несколько недель, однако уже находится в лазарете более месяца.
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|3
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|3
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|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0