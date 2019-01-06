Вальверде рассказал, когда Умтити вернётся к тренировкам с "Барселоной"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, когда французский защитник Самюэль Умтити вернётся к тренировкам с командой.

"Думаю, это произойдёт через пару недель. Вижу, что Умтити находится в бодром расположении духа. Всё будет хорошо, Мы готовы подождать" - приводит слова Вальверде El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне из-за постоянных проблем с коленом 25-летний Умтити сыграл за "Барселону" всего 8 матчей, записав в свой актив 1 ассист.

Не пропустите: Тер Штеген избежал серьезной травмы на встрече с болельщиками. | http://soccernews.ru