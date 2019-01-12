Вальверде рассказал, кого "Барселона" может подписать в зимнее трансферное окно

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Вальверде рассказал, кого "Барселона" может подписать в зимнее трансферное окно

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что клуб нуждается в новом нападающем.

"У нас есть место для нового нападающего. Если до закрытия трансферного окна не удастся никого подписать, тогда будет привлекать игроков "Барселоны Б" - приводит слова Вальверде Barca Times.

Напомним, что ранее "Барселону" покинул Мунил Эль-Хаддади, который перебрался в "Севилью".

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