Вальверде рассказал, кто из игроков "Барселоны" заменит Мунира в атаке

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Вальверде рассказал, кто из игроков "Барселоны" заменит Мунира в атаке
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что чилийский полузащитник Артуро Видаль, возможно, будет играть на позиции форварда, так как наставник больше не рассчитывает на нападающего Мунира Эль-Хаддади, который отказался продлевать контракт с клубом.

"Я думал о Видале в атаке. Он стремится атаковать и регулярно врывается в штрафную площадку соперника. Так что это возможно", - приводит слова Вальверде Marca.

31-летний Видаль перешел в "Барселону" прошлым летом из "Баварии" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах за каталонский клуб, забил два мяча и отдал три голевых паса.

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