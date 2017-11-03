Вальверде рассказал о ходе восстановления Дембеле

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поведал, как проходит восстановление вингера Усмана Дембеле после разрыва сухожилий левого бедра.

"Надеюсь, что знаю о его восстановлении больше, чем журналисты. Дембеле проводит восстановительные тренировки на песке без бутс. Это нормальный процесс. Я общался с ним, он доволен, всё складывается хорошо. Восстановление проходит как и планировалось. Мы ждём его в строй не раньше чем к Рождеству" - цитирует Вальверде Sport.es.

Ранее сообщалось, что Дембеле вернулся к тренировкам на поле, однако позднее выяснилось, что это фейк. | http://soccernews.ru