Вальверде рассказал о положении Деулофеу в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о положении Жерара Деулофеу в клубе.

"Я не из тех, кто оценивает поступки футболистов или навязывает им, что делать. Но Деулофеу - наш игрок. Он принадлежит "Барселоне" и должен работать, чтобы исправить свое положение.

Жерар решительный игрок, который в определенные моменты сослужил нам добрую службу, но сейчас я предпочитаю других футболистов. Здесь нет ничего личного. Дело в выборе. Тренер каждый раз должен принимать решения" - приводит слова Вальверде Marca.

Читайте также: Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу. | http://soccernews.ru