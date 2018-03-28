Вальверде рассказал о состоянии Месси

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Вальверде рассказал о состоянии Месси
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о травме нападающего Лионеля Месси.

"Месси хорошо сыграл в последнем матче с "Атлетиком". Он испытывает небольшие проблемы со здоровьем, но я уверен, что с у него ничего серьезного. Я спокоен. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Не стоит беспокоиться раньше времени", – цитирует A Bola Вальверде.

Напомним, что 30-летний Месси пропустил товарищеские матчи сборной Аргентины с Италией (2:0) и Испанией (1:6).

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