Вальверде рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча с "Хетафе"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Вермален на следующей неделе может вернуться в общую группу, его восстановление вышло в решающую стадию. Что касается Пике, то однажды мы уже рискнули, выпустив его на поле, потому что это была решающая игра. Завтра тоже важный матч, но мы посмотрим. Завтра определимся, выйдет ли он в стартовом составе.

Дембеле? У него есть качества, которыми он отличается от остальных. Надеюсь, что мы увидим его лучшие качества в решающей стадии сезона" - приводит слова Вальверде Sport.es.

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