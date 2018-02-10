Вальверде рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча с "Хетафе"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о кадровой ситуации в команде.
"Вермален на следующей неделе может вернуться в общую группу, его восстановление вышло в решающую стадию. Что касается Пике, то однажды мы уже рискнули, выпустив его на поле, потому что это была решающая игра. Завтра тоже важный матч, но мы посмотрим. Завтра определимся, выйдет ли он в стартовом составе.
Дембеле? У него есть качества, которыми он отличается от остальных. Надеюсь, что мы увидим его лучшие качества в решающей стадии сезона" - приводит слова Вальверде Sport.es.
Читайте также: Бускетс или Динь могут сыграть в центре защиты в матче с "Хетафе". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
-
Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"
-
В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
-
"Наполи" добывает волевую победу над "Лацио"
-
7 голов на "Бернабеу" и триумф Роналду: "сливочные" разгромили "Реал Сосьедад"
Лента новостей
-
Венгер: "Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника "Барселоны"
-
Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить клуб из АПЛ
-
Моуринью опровергает слухи о возможном уходе Де Хеа в "Реал"
-
Балотелли получил желтую карточку за сообщение арбитру о расизме
-
Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ
-
Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться
-
Это'О расхвалил игру Салаха
-
В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"
-
Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
-
Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"
-
В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
-
Сарри: "Если "Наполи" будет играть так, как после перерыва, то может победить кого угодно"
-
Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
-
"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)
-
"Спарта" – ПСВ - 1:2 (обзор)
-
"Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии
-
ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии
-
Роналду превзошёл отметку в 550 голов в клубной карьере
-
Сборная Португалии стала чемпионом Европы по футзалу, Россия заняла третье место
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Валенсия
|22
|40
|5
|Вильярреал
|23
|37
|6
|Эйбар
|23
|35
|7
|Севилья
|22
|33
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|22
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|23
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|23
|25
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|20
|Малага
|23
|13