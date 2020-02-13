Вальверде рассказал о своих дальнейших планах

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего он собирается заниматься после увольнения из каталонского клуба.

"В последние недели я редко смотрел футбол. Полностью я посмотрел только матч "Атлетик" - "Барселона" в Кубке Испании. Я решил немного отстраниться от футбола. Когда ты работаешь, это можно сравнить с ездой со скоростью 200 миль в час, а после ухода все резко останавливается. Всегда сложно смотреть за игрой команды, который ты недавно руководил.

Работа в "Барселоне" была невероятным опытом для меня. Я рад, что работал с командой. Когда ты подписываешь контракт, то понимаешь, что главное - это результат, за который тренер всегда несет ответственность. Я не задумываюсь о том, справедливо ли поступили со мной.

Сейчас у меня нет решения, что делать дальше. Быть может, я отправлюсь на поиски приключений. Иньеста много рассказывал мне о Японии. Теперь я хочу съездить туда, пообщаться с тренерами, посмотреть местные команды", - приводит слова Вальверде Marca.

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