Вальверде рассказал о своих дальнейших планах

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде рассказал о своих дальнейших планах

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего он собирается заниматься после увольнения из каталонского клуба.

"В последние недели я редко смотрел футбол. Полностью я посмотрел только матч "Атлетик" - "Барселона" в Кубке Испании. Я решил немного отстраниться от футбола. Когда ты работаешь, это можно сравнить с ездой со скоростью 200 миль в час, а после ухода все резко останавливается. Всегда сложно смотреть за игрой команды, который ты недавно руководил.

Работа в "Барселоне" была невероятным опытом для меня. Я рад, что работал с командой. Когда ты подписываешь контракт, то понимаешь, что главное - это результат, за который тренер всегда несет ответственность. Я не задумываюсь о том, справедливо ли поступили со мной. 

Сейчас у меня нет решения, что делать дальше. Быть может, я отправлюсь на поиски приключений. Иньеста много рассказывал мне о Японии. Теперь я хочу съездить туда, пообщаться с тренерами, посмотреть местные команды", - приводит слова Вальверде Marca.

Не пропустите: Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов