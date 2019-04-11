Вальверде рассказал о травме Месси, полученной в матче с "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии нападающего команды Лионеля Месси, который получил удар по лицу от защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Месси получил сильный удар. У него гематома. Завтра он пройдет медицинское обследование", - цитирует Вальверде El Chiringuito.

Напомним, что Смоллинг разбил Месси лицо в кровь, из-за чего футболисту оказывали помощь в течение нескольких минут.

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