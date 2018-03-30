Вальверде рассказал о важности матча против "Севильи"

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Вальверде рассказал о важности матча против "Севильи"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру с "Севильей".

"Барселона" сейчас находится там, где хотела находиться. У нас есть футболисты, которые могут сыграть в последнем отрезке сезона. Это будет определяющий месяц. Игра против "Севильи" будет ключевой. Победа будет означать многое в гонке за титулом" - приводит слова Вальверде Sky Sports.

Поединок между "Севильей" и "Барселоной" состоится 31 марта в 21:45 по московскому времени.

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