Вальверде рассказал о возможной ротации состава

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Вальверде рассказал о возможной ротации состава

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде сообщил, что может прибегнуть к ротации состава.

"Месси и Суарес неприкасаемые? Посмотрим. Дело не в изменениях состава, а в попытках команды победить. У нас есть больше 11 футболистов, и нам понадобятся все в течение этого сезона. Мы увидим, что произойдет в игре против "Хетафе". Но с тремя играми в течение недели могут быть некоторые изменения в составе" - приводит слова Вальверде Sport.es.

Матч между "Хетафе" и "Барселоной" пройдет завтра в 17:15.

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