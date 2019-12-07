Вальверде рассказал о значимости Месси для истории футбола

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о величии капитана своей команды Лионеля Месси.

"Мне очень повезло, что я тренировал Лео. Это привилегия. Мы будем говорить, что жили в одно время с Месси, точно так же, как сейчас старшие говорят о Ди Стефано", - цитирует Вальверде Marca.

Аргентинец всю карьеру провёл в "Барселоне" и выиграл с командой 34 трофея.

В составе "сине-гранатовых" 32-летний Месси забил 614 голов и сделал 250 ассистов в 701 матче.

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