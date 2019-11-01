Вальверде рассказал об ожиданиях от матча с "Леванте"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от гостевого матча 12-го тура Примеры с "Леванте". Об этом сообщается в твиттере каталонского клуба.

"У "Леванте" убийственные контратаки с невероятно быстрыми футболистами.Нас ждет очень сложный матч, как в предыдущие годы.

В турнирной таблице у нас все хорошо, но впереди длинный сезон, поэтому нужно побеждать в выездных матчах", - сказал Вальверде.

После 10 туров чемпионата "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице, "Реал" отстает на 1 очко.

Матч "Леванте" - "Барселона" состоится завтра, 2 ноября, и начнется в 18:00 (мск).

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