Вальверде рассказал, почему "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился воспоминаниями о вылетел команды из Лиги Чемпионов-2018/19 в результате поражения от "Ливерпуля" (3:0, 0:4).

"До матча с "Ливерпулем" мы невероятно играли в Лиге Чемпионов. У нас были моменты на "Энфилде", но соперник быстро открыл счет. Из-за этого мы стали нервничать и переживать, что может произойти повторение прошлогодней истории с "Ромой". Для нас наступил момент слабости и мы поплатились за это. Это был один из самых тяжелых моментов года.

Из-за вылета из Лиги Чемпионов наш моральный дух упал. Если бы мы прошли "Ливерпуль", то выиграли бы и Кубок Испании", - приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

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