Вальверде рассказал, почему Месси не сыграет с "Интером"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, почему он не включил нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером".
"Мы решаем командные вопросы внутри клуба. Тренер принимает те решения, которые считает необходимыми. Мы играем матч за матчем, поэтому я решил не включать Месси в заявку. Он просто отдыхает и ничего больше. Впереди у нас важные матчи, поэтому я не включил в заявку некоторых игроков.
В прошлом году мы провели прекрасный матч на "Джузеппе Меацца", причем играли без Месси", - приводит слова Вальверде AS.
Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск. "Барселона" уже гарантировала себе выход в плей-офф, "Интер" продолжает борьбу за выход из группы.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022
-
В ФИФА отреагировали на решение WADA по России
-
France Football: "Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре!"
-
СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022
-
Гвардиолу вновь остановили в чемпионате: продолжаем разбирать причины кризиса "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Фирпо: "Возможно, Месси будет делать хет-трики даже в 38 лет"
-
Легенда "Ливерпуля" рассказал, как он сходил на гей-парад
-
1
"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Барселоны"
-
Конте высказался о предстоящем матче "Интера" с "Барселоной"
-
"Васко да Гама" нацелился на защитника "Зенита"
-
"Монако" опубликовал специальный ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
-
Семак высказался о санкциях, наложенных WADA на Россию
-
Вальверде рассказал, почему Месси не сыграет с "Интером"
-
Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Карпин оценил шансы "Ростова" догнать "Зенит"
-
"Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за игрока "Шахтера"
-
"Наполи" определился с преемником Анчелотти
-
Мбаппе совместно с Nike представил свою первую коллекцию одежды
-
1
Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году
-
1
Президент "Атлетико" рассказал, почему клуб не купил Хамеса
-
Запашный ответил Уткину, который предложил аукцион за право подраться с ним
-
1
Несколько ведущих игроков "Реала" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Брюгге"
-
1
Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Гвардиолы
-
Божович, скорее всего, покинет "Крылья Советов"
-
1
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4