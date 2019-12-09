Вальверде рассказал, почему Месси не сыграет с "Интером"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, почему он не включил нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером".

"Мы решаем командные вопросы внутри клуба. Тренер принимает те решения, которые считает необходимыми. Мы играем матч за матчем, поэтому я решил не включать Месси в заявку. Он просто отдыхает и ничего больше. Впереди у нас важные матчи, поэтому я не включил в заявку некоторых игроков.

В прошлом году мы провели прекрасный матч на "Джузеппе Меацца", причем играли без Месси", - приводит слова Вальверде AS.

Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск. "Барселона" уже гарантировала себе выход в плей-офф, "Интер" продолжает борьбу за выход из группы.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году. | http://soccernews.ru