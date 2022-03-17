Вальверде рассказал, почему он никогда не перейдет в "Барселону"

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Вальверде рассказал, почему он никогда не перейдет в "Барселону"

Фото: инстаграм Федерико Вальверде/Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде заявил, что он никогда не перейдет в "Барселону".

"Мы все знаем, что такое "Барселона", но я никогда не перейду в этот клуб из уважения к эмблеме и ценностям "Реала", - приводит слова Вальверде Cadena SER.

23-летний Вальверде выступает за "Реал" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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