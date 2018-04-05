Вальверде рассказал, почему заменил Бускетса

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Вальверде рассказал, почему заменил Бускетса

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, почему заменил полузащитника Серхио Бускетса в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Бускетс только оправился от травмы. Конечно, в идеале ему нужно было ещё пару дней на полное восстановление. По ходу матча он почувствовал небольшую боль, и мы не хотели рисковать его здоровьем. Поэтому Бускетс сразу же был заменён" - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Бускетс покинул поле на 67-й минуте матча, вместо него вышел Паулиньо.

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