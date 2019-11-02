Вальверде рассказал, при каких условиях Гризманн будет стабильно играть за "Барселону"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал понять, что нападающий Антуан Гризманн будет стабильно выходить на поле пока его игра соответствует ожиданиям.

"Он играл регулярно, правда, некоторые матчи пропустил. Не люблю говорить, что чьё-то место в составе неоспоримо, но он играет и будет продолжать это делать, если будет оправдывать ожидания", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Летом "Барса" купила звёздного француза у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

28-летний Гризманн сыграл за "сине-гранатовых" 12 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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