Вальверде разобрал Лопетеги, "Барса" разнесла "Реал", Суарес вошёл в историю: итоги Эль Класико

"Барселона" разгромила мадридский "Реал", закрепила свою лидирующую позицию, опустила королевский клуб на 9 место в турнирной таблице и попутно приблизила отставку Хулена Лопетеги. Всё это - в первом за 11 лет Эль Класико без участия Лео Месси и Криштиану Роналду. И оно было по-настоящему огненным!

Всё началось с очередного шикарного перфоманса на трибунах: на этот раз мозайка на "Камп Ноу" гласила "Мы красим футбол" и с ней нельзя было поспорить - "Барселона" выдала впечатляющую игру, продемонстрировав яркий и красивый футбол. "Реал" старался ему соответствовать лишь в дебюте второй половины, был даже близок к тому, чтобы сравнять счёт, но не смог превратить искру в огонь и получил "маниту".

Стартовые составы команд не удивили - Вальверде снов доверил место в старте Рафинье, который здорово помогал команде в обороне, а Лопетеги не стал рисковать и вместо травмированного Карвахаля определил на фланг не Одриосолу, а Начо. Он и стал тем самым "слабым звеном", на которое каталонцы успешно давили (только у Рамоса оценка за игру ниже, чему Начо - 5.3 против 5.1), разрывая правый фланг обороны "Реала". Но виноват в этом не столько Начо, сколько Лопетеги.

Наставник "сливочных", которого Флорентино Перес едва не уволил сразу после матча с "Викторией", должен был показать свою состоятельность. Это подразумевало смелость и грамотные тактические решения, но ни того, ни другого не было. Лопетеги рассчитывал на игру вторым номером и контратаки, при этом он отказался от контроля и, что самое главное, активного прессинга. "Реал" практически не напрягал "Барселону" в середине поля и встречал соперника очень глубоко (Бускетс, Ракитич и Артур без помех рулили парадом), мечтая реализовать свободные зоны на половине поля каталонцев. План с треском провалился.

Когда Лопетеги осознал свои ошибки, "Реал" уже горел 0:2 и мадридцам ничего не оставалось, кроме ка идти в ва-банк. На второй тайм "сливочные" вышли со сверхатакующей схемой (Лукас сменил Варана) и желанием вернуться в игру. Гости с открытым забралом пошли вперёд, отыграли один мяч и едва не застали врасплох каталонцев, но те вовремя опомнились. Мы уже критиковали Вальверде за отсутствие своевременных замены, и в этот раз Эрнесто сделал всё вовремя. "Реал" пошёл в размен, наплевав на оборону, "Барселона" благодаря заменам перестроилась и нокаутировала столичных гостей.

Роберто, перебравшись на позицию правого форварда, вновь отлично проявил себя в Класико, Дембеле в открытой игре чувствовал себя, как рыба в воде, и даже Видаль успел эффектно и эффективно провести отведённые ему скромные минуты. При этом Альба, Ракитич и Суарес по-прежнему были великолепны. Жорди выжигал левую бровку (и в обороне, и в атаке), Ваня прекрасно выходил из-под прессинга с сумасшедшим процентом точных передач, а Луис просто божил.

Суарес в последнее время подвергался регулярной критике, но именно он в отсутствии Месси взял на себя роль лидера. Уругваец, претензии к которому были во многом обоснованы, здорово провёл матч с "Интером", а в Клапсико предстал старым добрым "Эль Пистолеро". Агрессивным, настойчивым и решительно разящим. С точки Луис не оставил шансов Куртуа, ударом головой с места показал, что он великий бомбардир, а подсечкой над голкипером - вошёл в историю Эль Класико. В восторге был даже сам Месси, аплодировавший другу, да и всей команде.

"Барселона" не провела выдающийся матч, но добилась выдающегося результата благодаря прекрасной реализации плана на игру и своевременным корректировкам от тренерского штаба. Отсутствие Лео Месси не выбило команду из колеи, наоборот - позволило Эрнесто Вальверде использовал в высоком отборе ещё больше футболистов и довести прессинг практически до максимального уровня. К футболу такого класса "Реал" просто оказался не готов, а потому получил "маниту".

Игорь Павелко | soccernews.ru

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