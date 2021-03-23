Вальверде рискует пропустить игру против "Ливерпуля"

Теги реал мадридливерпульфедерико вальвердетравмы

Вальверде рискует пропустить игру против "Ливерпуля"Фото: AS English

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде рискует пропустить матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По сведениям Marca, 22-летний уругваец получил мышечное повреждение из-за которого выбыл как минимум на две недели.

Таким образом, футболист может не сыграть в первой игре 1/4 финала, которая состоится 6 апреля.

В этом сезоне Вальверде провел 25 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Читайте также: Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы

Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов