Вальверде рискует пропустить игру против "Ливерпуля"
Фото: AS English
Хавбек "Реала" Федерико Вальверде рискует пропустить матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
По сведениям Marca, 22-летний уругваец получил мышечное повреждение из-за которого выбыл как минимум на две недели.
Таким образом, футболист может не сыграть в первой игре 1/4 финала, которая состоится 6 апреля.
В этом сезоне Вальверде провел 25 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
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