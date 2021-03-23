Вальверде рискует пропустить игру против "Ливерпуля"

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Хавбек "Реала" Федерико Вальверде рискует пропустить матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По сведениям Marca, 22-летний уругваец получил мышечное повреждение из-за которого выбыл как минимум на две недели.

Таким образом, футболист может не сыграть в первой игре 1/4 финала, которая состоится 6 апреля.

В этом сезоне Вальверде провел 25 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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