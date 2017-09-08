Вальверде: "С каждым днем Дембеле выглядит лучше"

Теги эрнесто вальвердебарселонаусман дембеле

Вальверде: "С каждым днем Дембеле выглядит лучше"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об адаптации новичка своей команды Усмана Дембеле.

"Каждый день я вижу, что Дембеле выглядит намного лучше. Он - 20-летний мальчик, очень молодой, я бы не сказал, что он находится в замешательстве, но с каждым днем его взаимодействие с партнерами по команде улучшается", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе посоветовал Дембеле перейти в "Барселону". | soccernews.ru

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