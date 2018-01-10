Вальверде: "С Коутиньо связываем много ожиданий"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание его клубом полузащитника Филиппе Коутиньо.

" Мы надеемся, что он нам очень поможет. Он может играть на разных позициях. Он способен забивать сам и помогать отличиться другим. У нас с ним связано много ожиданий, это отличное подписание, и мы надеемся, что Кутиньо тоже будет счастлив. Он может нам помочь. Он забивает, обладает хорошим ударом, прекрасно контролирует мяч. Мы надеемся, что он поможет нам стать лучше ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, "Ливерпуль" получит до 40 миллионов евро в виде бонусов за трансфер Коутиньо. | soccernews.ru