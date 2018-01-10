Вальверде: "С Коутиньо связываем много ожиданий"

Теги эрнесто вальвердефилиппе коутиньобарселона

Вальверде: "С Коутиньо связываем много ожиданий"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание его клубом полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Мы надеемся, что он нам очень поможет. Он может играть на разных позициях. Он способен забивать сам и помогать отличиться другим. У нас с ним связано много ожиданий, это отличное подписание, и мы надеемся, что Кутиньо тоже будет счастлив. Он может нам помочь. Он забивает, обладает хорошим ударом, прекрасно контролирует мяч. Мы надеемся, что он поможет нам стать лучше", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, "Ливерпуль" получит до 40 миллионов евро в виде бонусов за трансфер Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов