Вальверде: "Счастлив даже этому результату"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в матче Международного кубка чемпионов против "Ромы".

"Мы хорошо сыграли за исключением финальной части матча. Мы доминировали на протяжении 75-ти минут игры. Даже с молодыми игроками в составе у нас были возможности сделать счет 3:1. То, что произошло - нормально. У соперника на поле была более опытная команда, но в целом я счастлив даже этому результату", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, "Рома" обыграла "Барселону" со счетом 4:2. | soccernews.ru