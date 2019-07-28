Вальверде считает, что Гризманн сыграется с Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что новый игрок команды Антуан Гризманн может составить хорошую пару капитану Лионелю Месси. Об этом сообщает Goal.

"На хороших футболистов всегда есть спрос. Гризманн быстр и хорошо читает игру. Это именно тот футболист, который нам нужен. Думаю, он быстро найдет общий язык с Месси", - сказал Вальверде.

Напомним, француз стал игроком "Барселоны" этим летом, перейдя из "Атлетико" за 120 миллионов евро.

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