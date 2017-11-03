Вальверде считает "Севилью" сложным соперником

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча 11-го тура испанской Примеры против "Севильи".

"Всегда приятно уходить на перерыв, связанный с играми сборных, на хорошей ноте. Впереди 15 дней, и моральное состояние будет зависеть от результата последней встречи. Это вызов для нас. Следующим значимым этапом станет Рождество. "Севилья" - сложный соперник, и они стали играть лучше после серии неудачных матчей" - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что матч "Барселона" – "Севилья" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

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