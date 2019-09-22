Вальверде сделал заявление о поражении "Барселоны" от "Гранады"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (0:2).

"Игра "Барселоны" меня беспокоит, нам не удаются выездные матчи. Нашей атаке на хватает сил. Подобное происходило в матчах с "Боруссией", "Осасуной". Мы постараемся играть лучше. Я несу ответственность за результат. Я очень зол, так как мы не заслуживали победы. Соперник мог забить больше", - приводит слова Вальверде El Chiringuito TV.

"Барселона" потерпела два поражения в пяти матчах Примеры и занимает лишь пятое место в турнирной таблице.

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