Вальверде сделал заявление о продлении контракта с "Барселоной"

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Вальверде сделал заявление о продлении контракта с "Барселоной"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал продление контракта с каталонским клубом до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

"Продление контракта - это простое решение для меня. Клуб и команда очень хороши, мы двигаемся вперед.

Нас ждет серия матчей, в которых мы играем в трех турнирах. Мы хотим вновь стать чемпионами Испании", - приводит слова Вальверде официальный твиттер клуба.

Напомним, что после 23 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании. В полуфинале Кубка Испании каталонский клуб играет с "Реалом" (первый матч - 1:1), а в Лиге Чемпионов встретится с "Лионом".

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