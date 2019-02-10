Вальверде сделал заявление о состоянии здоровья Лионеля Месси

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Вальверде сделал заявление о состоянии здоровья Лионеля Месси

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии матча 23-го тура Примеры против "Атлетика" из Бильбао прокомментировал состояние здоровья капитана команды Лионеля Месси.

"Мы, как и раньше, не хотим рисковать Лео. Многое будет зависеть от того, что скажет сам Месси. Если он будет чувствовать себя хорошо, то сыграет, а если нет - нам придётся принять решение" - приводит слова Вальверде AS.

Напомним, что неделю назад Месси получил болезненный удар по внутренней части правого бедра во время матча с "Валенсией". Из-за этого повреждения он не вышел в стартовом составе на первый поединок 1/2 финала Кубка Испании против "Реала".

Игра "Атлетик" - "Барселона" состоится сегодня, 10 февраля, в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 28 матчей, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.

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