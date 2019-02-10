Вальверде сделал заявление о состоянии здоровья Лионеля Месси
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии матча 23-го тура Примеры против "Атлетика" из Бильбао прокомментировал состояние здоровья капитана команды Лионеля Месси.
"Мы, как и раньше, не хотим рисковать Лео. Многое будет зависеть от того, что скажет сам Месси. Если он будет чувствовать себя хорошо, то сыграет, а если нет - нам придётся принять решение" - приводит слова Вальверде AS.
Напомним, что неделю назад Месси получил болезненный удар по внутренней части правого бедра во время матча с "Валенсией". Из-за этого повреждения он не вышел в стартовом составе на первый поединок 1/2 финала Кубка Испании против "Реала".
Игра "Атлетик" - "Барселона" состоится сегодня, 10 февраля, в 22:45 по московскому времени.
В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 28 матчей, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Эспаньол
|23
|28
|12
|Леванте
|22
|27
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|14
|Леганес
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18