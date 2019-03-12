Вальверде сделал заявление о возвращении Зидана в "Реал"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника мадридского "Реала".
"Зидан является прекрасный тренером, который вернулся в великолепный клуб. Теперь он вновь будет нашим соперником. Больше мне нечего сказать. Мы с Зиданом снова встретимся", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" и подписал контракт с королевским клубом до лета 2022 года. Ранее он возглавлял команду с 2016 по 2018 годы и выиграл с ней три Лиги Чемпионов.
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|Команда
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|27
|56
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|Хетафе
|27
|45
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|Алавес
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|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
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|Бетис
|27
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|Реал Сосьедад
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|10
|Эйбар
|27
|35
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
|27
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|Леванте
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|16
|Реал Вальядолид
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|Вильярреал
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|26
|18
|Сельта Виго
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|Райо Вальекано
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