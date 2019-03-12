Вальверде сделал заявление о возвращении Зидана в "Реал"

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Вальверде сделал заявление о возвращении Зидана в "Реал"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника мадридского "Реала". 

"Зидан является прекрасный тренером, который вернулся в великолепный клуб. Теперь он вновь будет нашим соперником. Больше мне нечего сказать. Мы с Зиданом снова встретимся", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo. 

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" и подписал контракт с королевским клубом до лета 2022 года. Ранее он возглавлял команду с 2016 по 2018 годы и выиграл с ней три Лиги Чемпионов.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Не выношу гелевого. Но инопланетный - это гелевого затычка.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Зидан тупой, Перес его вышвырнет как ненужную вещь максиму через два года, если он не выиграет хотя бы чемпионат Испании.

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Карыч
Карыч

Ты пидор? Тебе на другое издание.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Это ты тупой, так как несешь тупую ахинеею под каждой новостью. Любого "вышвыривают" если он не приносит результат. Это нормально.Твоя попытка назвать Зидана тупым, такая дегродская. Впрочем, что от тебя еще ожидать. Нарожают дебилов, страдай потом когда читаешь их комменты.

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