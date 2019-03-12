Вальверде сделал заявление о возвращении Зидана в "Реал"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника мадридского "Реала".

"Зидан является прекрасный тренером, который вернулся в великолепный клуб. Теперь он вновь будет нашим соперником. Больше мне нечего сказать. Мы с Зиданом снова встретимся", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" и подписал контракт с королевским клубом до лета 2022 года. Ранее он возглавлял команду с 2016 по 2018 годы и выиграл с ней три Лиги Чемпионов.

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