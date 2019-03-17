Вальверде сделал заявление об очередной травме Дембеле
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал травму французского нападающего Усмана Дембеле, которую он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона" (5:1).
"У Дембеле были некоторые проблемы перед матчем с "Лионом", но я рискнул, так как это был важный поединок. В тот момент счет был только 2:1, поэтому я действовал исходя из этого. Теперь он выбыл из строя на 3-4 недели. Если бы не счет, я бы не стал выпускать его на поле", - приводит слова Вальверде Marca.
В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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