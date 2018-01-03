Вальверде: "Сельта" - один из худших соперников для "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче своей команды против "Сельты" из Виго в рамках 1/8 финала кубка Испании.

" Мы уже играли против них, и теперь мы знаем, чего ждать от соперника. Это агрессивная команда, которая будет пытаться оказывать давление на нас... Независимо от того, как завершались наши очные игры в предыдущие годы, матч чемпионата в текущем сезоне показал, что это один из худших соперников для нас", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити. | soccernews.ru