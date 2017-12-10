Вальверде: "Сейчас у Месси или любого другого футболиста команды нет проблем с формой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что Лионель Месси, скорее всего, выйдет на матч против "Вильярреала" в стартовом составе.

"Сейчас много разговоров о Месси, но футболисты понимают, насколько долгий сезон предстоит "Барселоне". Накапливается усталость. Сейчас у Месси или любого другого футболиста команды нет проблем с формой" - приводит слова Вальверде Goal.com.

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