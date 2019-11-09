Вальверде сказал, что не беспокоится из-за возможного ухода из клуба

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сказал, что не переживает о слухах о том, что он может покинуть команду. Об этом сообщает Marca.



"Я не переживаю о своем будущем. С президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу мы недавно обедали. Клуб всегда меня поддерживает. Я чувствую, что меня уважают", - сказал Вальверде.



Соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до конца этого сезона. Руководство "Барселоны" намерено продлить контракт с 55-летним Вальверде еще на год.



После 11 туров Примеры "Барселона" с 22 баллами занимает 2 место в турнирной таблице.

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