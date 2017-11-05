Вальверде снова поддержал Луиса Суареса

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Вальверде снова поддержал Луиса Суареса

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде продолжает поддерживать форварда Луиса Суареса.

"Мы много говорим о Суаресе в последнее время. Я благодарен ему за работу и за всё то, что Луис дает команде. Он киллер. Суарес в последнее время не забивает, но у него в каждой игре есть голевые моменты. Были они и в последнем матче против "Севильи". Это хороший знак" - приводит слова Вальверде Four FourTwo.

В текущем сезоне Суарес сыграл 8 матчей в чемпионате и отметился 3 голами.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Севилья". | http://soccernews.ru

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