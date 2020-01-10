Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны"

Летом 2020 года у "Барселоны" появится новый главный тренер, утверждает испанский журналист Гонсало Миро.

"Эрнесто Вальверде завершит свою работу в "Барселоне" в июне. Такое решение было принято им и клубом", - сообщил журналист.

Таким образом, 55-летний специалист покинет свой пост по истечении срока действующего контракта.

Вальверде возглавляет "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

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