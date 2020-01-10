Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны"
Летом 2020 года у "Барселоны" появится новый главный тренер, утверждает испанский журналист Гонсало Миро.
"Эрнесто Вальверде завершит свою работу в "Барселоне" в июне. Такое решение было принято им и клубом", - сообщил журналист.
Таким образом, 55-летний специалист покинет свой пост по истечении срока действующего контракта.
Вальверде возглавляет "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
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|10
|Гранада
|19
|27
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|19
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|12
|Осасуна
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|24
|13
|Бетис
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|Реал Вальядолид
|19
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|Алавес
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|Эйбар
|19
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|19
|15
|18
|Мальорка
|19
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|19
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