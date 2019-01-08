Вальверде сообщил одному из игроков неприятную новость

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сказал нападающему Муниру, что тот будет меньше появляться на поле. Об этом сообщает Marca.

Перед матчем с "Хетафе" Вальверде встретился с игроком и сообщил, что больше не будет привлекать его к игре за основной состав.

Ранее стало известно, что Мунир не готов продлевать контракт с каталонским клубом, и вероятно, покинет команду этим летом.

В нынешнем сезоне испанец провел 7 игр, отметился одним голом и результативной передачей.

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