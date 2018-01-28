Вальверде сравнил Иньесту и Коутиньо

Теги барселонаэрнесто вальвердефилиппе коутиньоандрес иньеста

Вальверде сравнил Иньесту и Коутиньо

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде сравнил хавбеков своей команды Андреса Иньесту и Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо должен привыкнуть к тому, что делают его одноклубники на поле в этом сезоне. Конечно, у него будут оборонительные обязанности, даже если он более атакующий футболист, чем Иньеста. Это игроки разного плана, но оба могут дополнить друг друга.

Иньеста - классический хавбек. Коутиньо же футболист более атакующего характера: он может наносить удары с дальнего расстояния, играть на флангах или же прорываться через центр. Но его игра должна соответствовать нашему стилю" - приводит слова Вальверде Sport.es.

Читайте также: Вальверде высказался о дебюте Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов