Вальверде сравнил Иньесту и Коутиньо

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде сравнил хавбеков своей команды Андреса Иньесту и Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо должен привыкнуть к тому, что делают его одноклубники на поле в этом сезоне. Конечно, у него будут оборонительные обязанности, даже если он более атакующий футболист, чем Иньеста. Это игроки разного плана, но оба могут дополнить друг друга.

Иньеста - классический хавбек. Коутиньо же футболист более атакующего характера: он может наносить удары с дальнего расстояния, играть на флангах или же прорываться через центр. Но его игра должна соответствовать нашему стилю" - приводит слова Вальверде Sport.es.

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