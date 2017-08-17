Вальверде: "Суперкубок - это окончание предсезонной подготовки"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в ответном матче Суперкубка Испании с "Реалом" (0:2).

По сумме двух встреч каталонцы уступили со счетом 1:5.

"Мы проиграли этот титульный поединок. Следует признать, что временами соперник выглядел сильнее, особенно если говорить о начале первого тайма и концовке. У нас были шансы переломить ход игры, но мы их не использовали. Соперник активно шёл в прессинг и наказывал нас за потерю мяча. Нам нужно побыстрее оправиться в физическом плане, поскольку совсем скоро стартует чемпионат Испании. Суперкубок - это окончание предсезонной подготовки, хотя мы хотели выиграть этот титул. Нужно восстановиться и двигаться дальше - другого выбора нет. Стоит отдать должное "Реалу", но всё только начинается. Нас ждёт длинный сезон. В футболе непобедимых нет, и нет никаких сомнений в том, что "Реал" тоже будет проигрывать", - сказал наставник.

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