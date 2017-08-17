Вальверде: "Суперкубок - это окончание предсезонной подготовки"

Теги реал мадридбарселонаэрнесто вальверде

Вальверде: "Суперкубок - это окончание предсезонной подготовки"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в ответном матче Суперкубка Испании с "Реалом" (0:2).

По сумме двух встреч каталонцы уступили со счетом 1:5.

"Мы проиграли этот титульный поединок. Следует признать, что временами соперник выглядел сильнее, особенно если говорить о начале первого тайма и концовке. У нас были шансы переломить ход игры, но мы их не использовали. Соперник активно шёл в прессинг и наказывал нас за потерю мяча. Нам нужно побыстрее оправиться в физическом плане, поскольку совсем скоро стартует чемпионат Испании. Суперкубок - это окончание предсезонной подготовки, хотя мы хотели выиграть этот титул. Нужно восстановиться и двигаться дальше - другого выбора нет. Стоит отдать должное "Реалу", но всё только начинается. Нас ждёт длинный сезон. В футболе непобедимых нет, и нет никаких сомнений в том, что "Реал" тоже будет проигрывать", - сказал наставник. 

Читайте: ПСЖ высмеял поражение "Барселоны" в игре с "Реалом" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов