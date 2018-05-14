Вальверде: "Сыграли странный матч"

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Вальверде: "Сыграли странный матч"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий поражению своей команды в матче 37-го тура испанской Ла Лиги от "Леванте".

"Это вполне нормально, что случаются дни, когда соперник реализовывает все свои шансы, а твоей команде не удается забить. Тем не менее, это был очень странный матч для нас. Тот факт, что мы пропустили пять мячей, учитывая наше солидное выступление на протяжении всего чемпионата, - это не нормально. "Леванте" - очень солидная команда. Соперник хорошо сыграл на контратаках, а мы не смогли взять их игру под свой контроль", - цитирует наставника El Mundo Deportivo.

Напомним, итог поражению "Барсы" подвел Коутиньо. | soccernews.ru

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