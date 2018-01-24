Вальверде: "Трансферное окно еще не закрылось, поэтому все может случиться"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возможные изменения в составе его команды.

"Трансферное окно еще не закрылось, поэтому все может случиться. Но я доволен тем составом, который есть в моем распоряжении", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" AS.

Напомним, Маскерано прокомментировал свое расставание с "Барселоной". | soccernews.ru