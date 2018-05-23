Вальверде требует продления контракта с талантливым хавбеком

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде требует продления контракта с талантливым полузащитником Рикардом Пучем, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, наставник "сине-гранатовых" обеспокоен возможным уходом 18-летнего хавбека, которого он хочет внедрить в состав основной команды уже в следующем сезоне.

Контракт Пуча с "Барселоной" истекает в конце июня. На талантливого футболиста претендует "Тоттенхэм".

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