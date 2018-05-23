Вальверде требует продления контракта с талантливым хавбеком

Теги эрнесто вальвердебарселонатоттенхэм

Вальверде требует продления контракта с талантливым хавбеком

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде требует продления контракта с талантливым полузащитником Рикардом Пучем, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, наставник "сине-гранатовых" обеспокоен возможным уходом 18-летнего хавбека, которого он хочет внедрить в состав основной команды уже в следующем сезоне.

Контракт Пуча с "Барселоной" истекает в конце июня. На талантливого футболиста претендует "Тоттенхэм".

Не пропустите: "Барселона" уверена в подписании Гризманна. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов