Вальверде: "Три очка в матче с "Лас-Пальмасом" также важны, как и в поединке с "Атлетико"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что его команде будет очень непросто в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

"Лас-Пальмас" прибавил в последнее время. Они стали сильнее с тех пор, как их возглавил Пако Хемес. Думаю, что они отдадут все силы в матче с нами свой максимум. Нас ждет серия сложных матчей. Мы играем в четверг после длинной дороги выезда, а уже в воскресенье нам предстоит встреча с "Атлетико". Мы надеемся победить в обоих поединках.

Три очка в матче с "Лас-Пальмасом" также важны, как и в поединке с "Атлетико". Нет смысла особо выделять встречу с "Атлетико", если мы не выиграем у "Лас-Пальмаса", - приводит слова Вальверде Marca.

Матч "Лас-Пальмас" - "Барселона" состоится 1 марта и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Месси озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне" на лето. | http://soccernews.ru