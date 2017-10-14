Вальверде: "У меня нет объяснения, почему я раньше не обыгрывал Симеоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча восьмого тура Примеры против мадридского "Атлетико".

"Мы подготовимся к тому меню, которое нам предложит "Атлетико". Понимаем, что отправимся на стадион с замечательной атмосферой, хоть мы ещё и не играли на новой арене "Атлетико". У меня нет объяснения, почему я раньше не обыгрывал Симеоне. Видимо, его команды были сильнее моих. До этого момента. Посмотрим, что получится в этом матче" - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Барселона" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.

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