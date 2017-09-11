Вальверде: "У нас сейчас хороший период, мы должны набрать три очка в матче с "Ювентусом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Мы знаем, что "Ювентус" - это отличная команда, но мы постараемся победить. В прошлом году они доставили нам много проблем, так что на этот раз мы должны быть внимательны. Я жду интенсивную, серьезную игру между двумя топ-соперниками. На кону важный результат.

Это будет важнейший матч, но то же самое можно сказать и о наших играх в Примере. Мы начинаем Лигу Чемпионов с энтузиазмом. У нас сейчас хороший период, мы только что победили в дерби 5:0, но теперь мы должны набрать три очка в завтрашнем матче" - приводит слова Вальверде Football Italia.

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