Вальверде: "Уход Неймара сильно повлиял на игроков"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об уходе своего бывшего подопечного Неймара во французский ПСЖ.

" Не буду отрицать, что это был трудный момент. Это начало проявляться после появления первых слухов, а после завершения этого трансфера еще больше повлияло на нас, а в первую очередь на самих игроков ... После этого вокруг команды витало пессимистическое чувство, но мы хорошо справились с этим", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, зимой Вальверде хочет подписать минимум двух игроков. | soccernews.ru