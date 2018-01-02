Вальверде: "Уход Неймара сильно повлиял на игроков"

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Вальверде: "Уход Неймара сильно повлиял на игроков"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об уходе своего бывшего подопечного Неймара во французский ПСЖ.

"Не буду отрицать, что это был трудный момент. Это начало проявляться после появления первых слухов, а после завершения этого трансфера еще больше повлияло на нас, а в первую очередь на самих игроков... После этого вокруг команды витало пессимистическое чувство, но мы хорошо справились с этим", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, зимой Вальверде хочет подписать минимум двух игроков. | soccernews.ru

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