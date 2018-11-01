Вальверде указал на причины неуверенной победы "Барселоны" над "Культураль Леонесой"

Теги барселонакультурал леонезаэрнесто вальверде

Вальверде указал на причины неуверенной победы "Барселоны" над "Культураль Леонесой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после первого матча 1/16 финала Кубка Короля против "Культураль Леонесы".

В частности, наставник "сине-гранатовых" указал на причины неуверенной победы своей команды в этом поединке.

"Во-первых, в последней трети поля нам не хватало эффективности. Получалось, что мы прижимали соперника к их воротам, но до ударов дело не доходило. Во-вторых, мы слишком часто совершали невынужденные потери. Это среди прочего приводило к контратакам домашней команды. Матч выдался тяжёлым, но я доволен самоотдачей своих ребят" - приводит слова Вальверде Sport.es.

Напомним, что "Барселона" минимально обыграла "Культураль Леонесу" благодаря голу Клемана Лангле в компенсированное ко второму тайму время. | http://soccernews.ru

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