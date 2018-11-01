Вальверде указал на причины неуверенной победы "Барселоны" над "Культураль Леонесой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после первого матча 1/16 финала Кубка Короля против "Культураль Леонесы".

В частности, наставник "сине-гранатовых" указал на причины неуверенной победы своей команды в этом поединке.

"Во-первых, в последней трети поля нам не хватало эффективности. Получалось, что мы прижимали соперника к их воротам, но до ударов дело не доходило. Во-вторых, мы слишком часто совершали невынужденные потери. Это среди прочего приводило к контратакам домашней команды. Матч выдался тяжёлым, но я доволен самоотдачей своих ребят" - приводит слова Вальверде Sport.es.

Напомним, что "Барселона" минимально обыграла "Культураль Леонесу" благодаря голу Клемана Лангле в компенсированное ко второму тайму время. | http://soccernews.ru