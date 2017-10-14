Вальверде: "Уровнем и пониманием игры Иньеста сопоставим с Месси"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о продлении контракта клубом с капитаном команды Андресом Иньестой.

"Иньеста - символ " Барсы". Он и клуб счастливы. Он дает очень многое команде как на поле, так и за его пределами. Мы говорим об игроке, сопоставимом с Месси - по уровню и пониманию игры... Андрес дает команде то, что другие игроки не могут дать ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, Вальверде рассказал, чем его удивляет Месси. | soccernews.ru