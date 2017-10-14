Вальверде: "Уровнем и пониманием игры Иньеста сопоставим с Месси"

Теги эрнесто вальвердебарселонаандрес иньесталионель месси

Вальверде: "Уровнем и пониманием игры Иньеста сопоставим с Месси"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о продлении контракта клубом с капитаном команды Андресом Иньестой.

"Иньеста - символ "Барсы". Он и клуб счастливы. Он дает очень многое команде как на поле, так и за его пределами. Мы говорим об игроке, сопоставимом с Месси - по уровню и пониманию игры... Андрес дает команде то, что другие игроки не могут дать", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, Вальверде рассказал, чем его удивляет Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Реал Мадрид 8 17
3 Атлетико Мадрид 8 16
4 Севилья 8 16
5 Валенсия 7 15
6 Бетис 7 13
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Леганес 7 11
9 Атлетик Бильбао 8 11
10 Вильярреал 7 10
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов