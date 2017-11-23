Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию в качестве тренера.

Так, во главе "сине-гранатовых" 53-летний специалист не проигрывает уже в 18-ти матчах подряд, что стало лучшим для него достижением. Предыдущий рекорд тренера равнялся 17-ти играм, установлен он был в период с сентября 2007-го по январь 2008-го годов, когда он возглавлял "Эспаньол".

Напомним, Вальверде объяснил свое решение оставить Месси в запасе на матч с "Ювентусом". | soccernews.ru