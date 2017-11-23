Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию
Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию в качестве тренера.
Так, во главе "сине-гранатовых" 53-летний специалист не проигрывает уже в 18-ти матчах подряд, что стало лучшим для него достижением. Предыдущий рекорд тренера равнялся 17-ти играм, установлен он был в период с сентября 2007-го по январь 2008-го годов, когда он возглавлял "Эспаньол".
Напомним, Вальверде объяснил свое решение оставить Месси в запасе на матч с "Ювентусом". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|12
|21
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Леванте
|12
|15
|13
|Сельта Виго
|12
|14
|14
|Эспаньол
|12
|13
|15
|Атлетик Бильбао
|12
|12
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|12
|6