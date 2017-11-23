Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию

Теги барселонаэрнесто вальвердеэспаньол

Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную сериюНаставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию в качестве тренера.

Так, во главе "сине-гранатовых" 53-летний специалист не проигрывает уже в 18-ти матчах подряд, что стало лучшим для него достижением. Предыдущий рекорд тренера равнялся 17-ти играм, установлен он был в период с сентября 2007-го по январь 2008-го годов, когда он возглавлял "Эспаньол".

Напомним, Вальверде объяснил свое решение оставить Месси в запасе на матч с "Ювентусом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов