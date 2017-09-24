Вальверде уведомил о своих трансферных планах на зиму руководство "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде уведомил о своих трансферных планах на ближайшую зиму руководство своего клуба.

Так, по информации испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" потребовал уже в январе следующего года приобрести защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мину. По мнению 53-летнего специалиста, приход колумбийца разрешит имеющиеся проблемы в центре обороны его команды.

Напомним, "Барселона" планирует продать двух свои хавбеков "Ювентусу" и "Баварии". | soccernews.ru